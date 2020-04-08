В Украине во время карантина уменьшилось количество разбоев на 35%

Фото: Максим Цуцкиридзе (mvs.gov.ua)

В стране в период с 11 марта по 4 апреля фиксируют уменьшение преступности

В Украине во время карантина уменьшилось количество преступлений более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции - начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По его словам, в среднем в Украине с 11 марта по 4 апреля уменьшилось количество краж, грабежей и разбоев.

"В период с 11 марта по 4 апреля прошлого года в целом по стране было совершено 25988 краж. За аналогичный период этого года их - 16926. На 34,9% меньше. Грабежей было совершено в прошлом году 815, в этом - 543. То есть, их количество уменьшилось на 33,4%. по разбоям ситуация выглядит так: в прошлом - 149, в этом году - 97. Как видим, тоже есть снижение на 34,9%", - рассказал Цуцкиридзе.

В полиции отметили, что наименьшее количество разбоев зафиксировано в Луганской, Тернопольской и Львовской областях. Больше всего в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях. По кражам наиболее благополучными являются Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская области. В Киеве количество краж уменьшилось вдвое. Что касается грабежей, то таких преступлений по сравнению с прошлым годом меньше зарегистрировано в Луганской, Житомирской, Ивано-Франковской областях.

Напомним, в конце марта Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с начала введения карантина в Украине уменьшился уровень преступности, однако активизировались мошенники.

Ранее в Минздраве предостерегли украинцев от мошенников, которые якобы продают лекарства против коронавируса. Граждан призывают не покупать псевдолекарства, которые якобы предназначены для лечения и профилактики COVID-19.