В Україні під час карантину зменшилася кількість розбоїв на 35%

Фото: Максим Цуцкірідзе (mvs.gov.ua)

У країні в період з 11 березня по 4 квітня фіксують зменшення злочинності

В Україні під час карантину зменшилася кількість злочинів більш, ніж на третину в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це заявив заступник голови Національної поліції - начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За його словами, в середньому в Україні з 11 березня по 4 квітня зменшилася кількість крадіжок, грабежів і розбоїв.

"У період з 11 березня по 4 квітня минулого року в цілому по країні було скоєно 25988 крадіжок. За аналогічний період цього року їх - 16926. На 34,9% менше. Пограбування було скоєно в минулому році 815, в цьому - 543. Тобто, їх кількість зменшилася на 33,4%. по розбоям ситуація виглядає так: у минулому - 149, у цьому році - 97. Як бачимо, теж є зниження на 34,9%", - розповів Цуцкірідзе.

У поліції зазначили, що найменша кількість розбоїв зафіксовано в Луганській, Тернопільській і Львівській областях. Найбільше в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях. Щодо крадіжок найбільш благополучними є Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська області. У Києві кількість крадіжок зменшилася вдвічі. Що стосується грабежів, то таких злочинів порівняно з минулим роком менше зареєстровано у Луганській, Житомирській, Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, наприкінці березня Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що з початку введення карантину в Україні зменшився рівень злочинності, однак активізувалися шахраї.

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