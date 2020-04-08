Кабмин запретил прекращение соцвыплат переселенцам на период карантина

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство одобрило соответствующий проект постановления

Кабинет министров Украины запретил прекращение социальных выплат переселенцам на период карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует проект постановления, который имеется в распоряжении РБК-Украина.

Так, Кабмин принял постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", которым предусматривается недопущение случаев прекращения соцвыплат ВПЛ в связи с установлением карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.

Документ был принят во исполнение закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни". Таким образом, предусмотрено, что на период действия карантина или ограничительных мер и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

принятие решений об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает разумные основания считать, что такое лицо вернулось к брошенному месту постоянного проживания;

прекращение публичным акционерным обществом "Государственный Ощадный банк Украины" расходных операций по текущему счету ВПЛ при отсутствии прохождения физической идентификации;

осуществление контроля за проведением соцвыплат переселенцам по месту их фактического проживания/пребывания.

Напомним, Кабинет министров продлил на период карантина выплаты государственных социальных пособий, которые были назначены ранее, без необходимости личного обращения граждан в органы соцзащиты.

Как писало РБК-Украина, глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что КМУ планирует продлить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. При этом он добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.