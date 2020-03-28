МВД зафиксировало уменьшение преступности во время карантина

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Уровень преступности в стране сократился на 30%

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с начала введения карантина в Украине уменьшился уровень преступности, однако активизировались мошенники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

По словам руководителя МВД, с начала карантина уровень преступности в стране сократился на 30%. При этом правоохранители фиксируют активизацию мошенников, которые пытаются нажиться на ситуации с коронавирусом.

"Мы очень активно стараемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что будто какая-то фирма должна была ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системные", - рассказал он.

Аваков добавил, что сейчас "наибольшим преступлением" в стране является нарушение карантинного режима.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным ... Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", - добавил глава МВД.

Напомним, ранее в Минздраве предостерегли украинцев от мошенников, которые якобы продают лекарства против коронавируса. Граждан призывают не покупать псевдолекарства, которые якобы предназначены для лечения и профилактики COVID-19.