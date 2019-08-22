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В Украине впервые запускают грантовую систему поддержки науки

Новости » Общество    22.08.2019 - 18:33
В Украине впервые запускают грантовую систему поддержки науки
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий порядок предоставления грантов принял Кабмин

В Украине впервые запускают грантовую систему поддержки науки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Соответствующий порядок был принят Кабинетом министров.

"Отныне государственное финансирование науки в Украине может происходить в форме грантов - это позволит больше сориентировать исследования на нужды государства и расширить каналы государственной финансовой поддержки ученым", - говорится в сообщении.

До этого финансирование науки государством происходило двумя способами:

  • бюджетное финансирование деятельности научных учреждений;
  • заключение договоров на выполнение разработок.

В Кабмине отмечают, что вместо этого грантовая поддержка - это будет своеобразный способ государственно-частного партнерства - ученых и общества - в сфере науки и технологий. С его помощью государство сможет стимулировать исследовательскую активность по выбранным приоритетам в интересах всего общества.

"Гранты государства сможет предоставлять МОН, другие ЦОИВ, имеющие научные учреждения, вузы, научные лицеи, а также НАН, отраслевые академии, Нацфонд исследований... Через инструмент грантов они смогут стимулировать ту научную деятельность, получать те разработки, которые нужны для развития сферы именно сейчас или в ближайшем будущем. Так мы сможем больше сориентировать тематику исследований и разработок на нужды государства", - заявили в Министерстве образования и науки.

Указано, что гранты будут предоставляться исключительно на конкурсной основе и не более чем на 3 года. Порядок отбора будет определять сам грантодатель, предварительно согласовав его с МОН. Конкурс будет проходить по четко определенным этапам, в частности, объявление об отборе, его условия и результаты должны обязательно публиковаться на сайте грантодателя и МОН.

Подчеркивается, что среди получателей гранта могут быть научные лицеи, что позволит дополнительно поддержать талантливых школьников.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил директора киевской школы Сергея Горбачева на должность образовательного омбудсмена.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле Кабмин утвердил государственный экзамен для магистров.

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