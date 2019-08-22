В Україні вперше запускають грантову систему підтримки науки

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний порядок надання грантів ухвалив Кабмін

В Україні вперше запускають грантову систему підтримку науки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Відповідний порядок був прийнятий Кабінетом міністрів.

"Відтепер державне фінансування науки в Україні може відбуватися в формі грантів - це дозволить більше зорієнтувати дослідження на потреби держави та розширити канали державної фінансової підтримки науковцям", - сказано у повідомленні.

До цього фінансування науки державою відбувалось двома способами:

бюджетне фінансування діяльності наукових установ;

укладання договорів на виконання розробок.

У Кабміні зазначають, що натомість грантова підтримка - це буде своєрідний спосіб державно-приватного партнерства - вчених та суспільства - у сфері науки і технологій. З його допомогою держава зможе стимулювати дослідницьку активність за обраними пріоритетами в інтересах всього суспільства.

"Гранти держави зможе надавати МОН, інші ЦОВВ, що мають наукові установи, виші, наукові ліцеї, а також НАН, галузеві академії, Нацфонд досліджень… Через інструмент грантів вони зможуть стимулювати ту наукову діяльність, отримувати ті розробки, які потрібні для розвитку сфери саме зараз або в найближчому майбутньому. Так ми зможемо більше зорієнтувати тематику досліджень і розробок на потреби держави", - заявили у Міністерстві освіти та науки.

Вказано, що гранти надаватимуться виключно на конкурсній основі й не більш як на 3 роки. Порядок відбору визначатиме сам грантодавець, попередньо погодивши його з МОН. Конкурс відбуватиметься за чітко визначеними етапами, зокрема, оголошення про відбір, його умови та результати мають обов’язково оприлюднюватися на сайті грантодавця і МОН.

Підкреслюється, що серед отримувачів гранту можуть бути наукові ліцеї, що дозволить додатково підтримати талановитих школярів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив директора київської школи Сергія Горбачова на посаду освітнього омбудсмена.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні Кабмін затвердив державний іспит для магістрів.