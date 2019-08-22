ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні вперше запускають грантову систему підтримки науки

Новини » Суспільство    22.08.2019 - 18:33
В Україні вперше запускають грантову систему підтримки науки
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний порядок надання грантів ухвалив Кабмін

В Україні вперше запускають грантову систему підтримку науки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Відповідний порядок був прийнятий Кабінетом міністрів.

"Відтепер державне фінансування науки в Україні може відбуватися в формі грантів - це дозволить більше зорієнтувати дослідження на потреби держави та розширити канали державної фінансової підтримки науковцям", - сказано у повідомленні.

До цього фінансування науки державою відбувалось двома способами:

  • бюджетне фінансування діяльності наукових установ;
  • укладання договорів на виконання розробок.

У Кабміні зазначають, що натомість грантова підтримка - це буде своєрідний спосіб державно-приватного партнерства - вчених та суспільства - у сфері науки і технологій. З його допомогою держава зможе стимулювати дослідницьку активність за обраними пріоритетами в інтересах всього суспільства.

"Гранти держави зможе надавати МОН, інші ЦОВВ, що мають наукові установи, виші, наукові ліцеї, а також НАН, галузеві академії, Нацфонд досліджень… Через інструмент грантів вони зможуть стимулювати ту наукову діяльність, отримувати ті розробки, які потрібні для розвитку сфери саме зараз або в найближчому майбутньому. Так ми зможемо більше зорієнтувати тематику досліджень і розробок на потреби держави", - заявили у Міністерстві освіти та науки.

Вказано, що гранти надаватимуться виключно на конкурсній основі й не більш як на 3 роки. Порядок відбору визначатиме сам грантодавець, попередньо погодивши його з МОН. Конкурс відбуватиметься за чітко визначеними етапами, зокрема, оголошення про відбір, його умови та результати мають обов’язково оприлюднюватися на сайті грантодавця і МОН.

Підкреслюється, що серед отримувачів гранту можуть бути наукові ліцеї, що дозволить додатково підтримати талановитих школярів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив директора київської школи Сергія Горбачова на посаду освітнього омбудсмена.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні Кабмін затвердив державний іспит для магістрів.

Уряд спростив отримання допомоги на дітей В Україні дозволили подовжувати строк навчання для дітей з особливими потребами
Новини України Кабінет Міністрів Українинаукагрант
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся