В Украине появился омбудсмен по вопросам образования

Фото: Сергей Горбачев (https://www.facebook.com/sivangor)

Образовательный омбудсмен должен контролировать соблюдение прав учеников и работников сферы образования

Кабинет министров Украины назначил директора киевской школы Сергея Горбачева на должность образовательного омбудсмена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки (Минобразования).

Сообщается, что Кабмин выбрал на должность Сергея Горбачева, директора специализированной школы № 148 Киева.

Ранее сообщалось, что 17 мая 2019 года в Минобразования объявили об отборе кандидатов на должность образовательного омбудсмена, которым занималась специально созданная комиссия.

Определяющим фактором при принятии решения стало знание системы образования на разных, в том числе управленческих, ступенях, а также понимание ценностей и сути начатых образовательных реформ.

Напомним, секретариат Уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой объявил конкурс на пост омбудсмена по защите государственного языка. Документы от кандидатов принимаются до 30 августа. Требования к кандидатуре на должность Уполномоченного по защите государственного языка содержатся в статье 50 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".