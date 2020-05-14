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В Україні вперше одужали від коронавірусу більше людей, ніж заразились

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 09:32
В Україні вперше одужали від коронавірусу більше людей, ніж заразились
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За добу одужали 427 людей

В Україні вперше одужали від коронавірусу більше людей, ніж заразились. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він заявив, за минулу добу одужали 427 людей, а заразились 422.

"Сьогодні в нас рекордна кількість одужавших - 427. Вперше за весь перебіг коронавірусу в Україні кількість осіб, яка одужала перевищила кількість осіб,яка захворіла", - заявив Степанов.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль України заявив, що другий етап пом'якшення карантину в Україні може початися 22 травня.

Крім того, головний санлікар прогнозував, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця цього літа, якщо буде спостерігатися зниження нових випадків інфікування коронавірусом.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих COVID-19. За його словами, рішення про госпіталізацію приймають лікарі основі стандартів, затверджених Міністерством охорони здоров'я України.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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