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В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку. Трансплантацию провела бригада врачей из Киева, Львова и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Института сердца Бориса Тодурова.

"Впервые в Украине. Трансплантация сердца ребенку 13 лет", - написал он.

По его словам, операция прошла во Львовской больнице скорой помощи. Ее провела команда киевских, львовских и польских врачей. "Благодаря Олегу Самчуку и его дружной команде это стало возможным в нашей стране", - добавил медик.

Напомним, в начале августа врачи Третьей Черкасской городской больницы скорой помощи впервые провели операцию по изъятию сердца, почек и печени от одного донора для их дальнейшей пересадки нескольким пациентам.

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