ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черкассах впервые пересадили органы одного донора нескольким пациентам

Новина українською →
Черкассы, Понедельник 02 августа 2021 18:56
В Черкассах впервые пересадили органы одного донора нескольким пациентам Фото: в Черкассах впервые пересадили сердце (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Врачи Третьей Черкасской городской больницы скорой помощи впервые провели операцию по изъятию сердца, почек и печени от одного донора для их дальнейшей пересадки нескольким пациентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Сердце пересадили 59-летнему пациенту в Черкасском областном кардиологическом центре. Провести операцию черкасским хирургам помогали специалисты из Национального института сердечно-сосудистой хирургии им Н.Н. Амосова.

Две донорские почки были пересажены пациентам Черкасского областного онкологического диспансера.

Печень донора была перевезена в Национальный институт хирургии и трансплантологии, где ее пересадили 58-летнему мужчине, который уже несколько лет находился в листе ожидания.

Трансплантация стала возможной после согласия родственников на пожертвования органов донора. "Пациент перенес тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к смерти головного мозга и не оставила ему никаких шансов на жизнь", - отметили в Минздраве.

Отмечается, что операции по пересадке оранов были выполнены за счет государственного бюджета в соответствии в рамках пилотного проекта по финансированию трансплантации органов.

Читайте РБК-Украина в Google News
операция трансплантация органов хирург
NEWS
Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны"
Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны"
DAILY
Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"