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В Україні вперше пересадили серце 13-річному підлітку

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні вперше пересадили серце 13-річному підлітку. Трансплантацію провела бригада лікарів з Києва, Львова та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Інституту серця Бориса Тодурова.

"Вперше в Україні. Трансплантація серця дитині 13 років", - написав він.

За його словами, операція пройшла у Львівській лікарні швидкої допомоги. Її провела команда київських, львівських та польських лікарів. "Завдяки Олегу Самчуку і його дружній команді це стало можливим в нашій країні", - додав медик.

Нагадаємо, на початку серпня лікарі третьої Черкаської міської лікарні швидкої допомоги вперше провели операцію з вилучення серця, нирок і печінки від одного донора для їх подальшої пересадки кільком пацієнтам.

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