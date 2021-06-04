В Україні вперше відзначають День пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії РФ

В Україні сьогодні вперше відзначають День пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації проти України. Він відзначатиметься щороку 4 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, Верховна рада схвалила відповідний проект постанови №5343 1 червня цього року. Кабінету міністрів доручили у двотижневий термін з дня прийняття документу розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті загиблих дітей.

Водночас, у Міноборони повідомили, що з початку агресії Російської Федерації на сході України загинули більше 240 дітей. 56 зникли безвісти.

"За різними даними від 167 до 500 наших найменших громадян були поранені та травмовані", - зазначили у міністерстві.