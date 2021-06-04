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В Україні вперше відзначають День пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії РФ

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П'ятниця 04 червня 2021 09:20
В Україні вперше відзначають День пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії РФ Фото: в Україні сьогоді День пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні вперше відзначають День пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації проти України. Він відзначатиметься щороку 4 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, Верховна рада схвалила відповідний проект постанови №5343 1 червня цього року. Кабінету міністрів доручили у двотижневий термін з дня прийняття документу розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті загиблих дітей.

Водночас, у Міноборони повідомили, що з початку агресії Російської Федерації на сході України загинули більше 240 дітей. 56 зникли безвісти.

"За різними даними від 167 до 500 наших найменших громадян були поранені та травмовані", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, на початку травня в Офісі генпрокурора повідомляли, що на Донбасі загинули 34 дитини. Ще близько 100 дітей отримали поранення, 18 з них - інвалідність.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі дівчина через мінне поле втекла з окупованих районів Донецької області (ОРДО).

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