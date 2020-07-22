В Украине впервые издали на украинском собрание свидетельств о Холокосте

Фото: "Черная книга" (из открытых источников)

Книга была написана еще в 1947 году, однако через антисемитскую кампанию в СССР ее долгое время не публиковали

В Украине впервые вышел украинский перевод "Черной книги", упорядоченной Ильей Эренбургом и Василием Гроссманом. Книга написана на основе собранных Еврейским антифашистским комитетом свидетельств о Холокосте.

Об этом сообщает директор издательских проектов Фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Олег Шовенко.

Как отмечают в фонде, оригинальный текст книги был набран еще в 1947 году. Авторы собирали свидетельства очевидцев катастрофы на протяжении всей войны и в послевоенные годы. Однако вследствие развертывания антисемитской кампании в СССР, сборник тогда так и не был издан.

Впервые ее издали в Иерусалиме в 1980 году на основе материалов, которые дочь Ильи Эренбурга Ирина нашла в личном архиве отца.В "Черной книге" говорится о преступном повсеместном уничтожении евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях уничтожения в Польше во время войны 1941-1945 годов.

"Это большая удача, что нам удалось поддержать издательство "Черной книги" Гроссмана и Эренбурга на украинском языке. Это был первый проект, который сразу после войны документировал преступления нацистов против евреев на территории Советского Союза. И он содержит важные факты об этих событиях. Кроме того, появление такой книги - важная веха на пути осмысления трагедии и распространение знания не только о фактах, но и о восприятии трагедии ее современниками", - отметил Олег Шовенко.

По его словам, главный раздел книги касается того, что происходит в Украине, потому что именно в Украине была уничтожена большая часть евреев Советского Союза.

На украинском "Черная книга" вышла в издательстве "Дух и Литера", в ее основе - иерусалимское издание 1980 года, которое сопровождается новыми подробными примечаниями. Это первое издание украинского перевода одного из первых собраний свидетельств о Холокосте в Восточной Европе.

Напомним, ранее председатель наблюдательного совета мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру Натан Щаранский обратился к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой делегировать в наблюдательный совет мемориала представителя. По его словам, это позволит демократично решать все вопросы, связанные с созданием мемориала.