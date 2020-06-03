Зеленского призвали делегировать представителя в набсовет мемориала в Бабьем Яру

Фото: Йоэль Лион (РБК-Украина)

Израиль поддерживает создание мемориала в Бабьем Яру

Глава наблюдательного совета мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру Натан Щаранский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой делегировать в набсовет мемориала представителя. Это позволит демократично решать все вопросы, связанные с созданием мемориала.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Израиля Йоэль Лион.

Так он прокомментировал недавний скандал, связанный с проектом Ильи Хржановского по созданию мемориала в Бабьем Яру. Лион отметил, что Израиль поддерживает мемориал и главу набсовета Натана Щаранского.

"Господин Щаранский обращался к президенту Зеленскому, чтобы государство Украина также делегировало своего представителя в набсовет. А набсовет будет все решать. Даже если есть какие-то безумные идеи, все обстоит как в демократии: идеи обсуждаются, в конце принимается решение", - сказал посол Израиля.

По его словам, оппоненты проекта будут делать все, чтобы он не был реализован.

"…Этот проект покажет правду обо всем, что случилось в Украине и Восточной Европе в те времена", - сказал Лион.

Посол добавил, что в Восточной Европе были убиты 2,5 миллионов евреев, из них 1,5 миллионов - на территории Украины.

Отметим, в конце апреля деятели культуры Украины обратились с открытым письмом к набсовету мемориала в Бабьем Яру с просьбой уволить Хржановского с должности художественного руководителя центра Холокоста. Причиной этого называют желание Хржановского использовать методы, использованные в ходе проекта "Дау", при создании мемориала.

Напомним, 22 апреля прокуратура открыла дело из-за пыток над детьми во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация".

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Автор: РБК-Украина