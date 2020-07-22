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В Україні вперше видали українською зібрання свідчень про Голокост

Київ, Середа 22 липня 2020 17:55
В Україні вперше видали українською зібрання свідчень про Голокост
Фото: "Чорна книга" (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Книга була написана ще у 1947 році, однак через антисемітську кампанію в СРСР її довгий час не публікували

В Україні вперше вийшов друком український переклад "Чорної книги", упорядкованої Іллею Еренбургом та Василем Гроссманом. Книга написана на основі зібраних Єврейським антифашистським комітетом свідчень про Голокост.

Про це повідомляє директор видавничих проектів Фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" Олег Шовенко.

Як зазначають в фонді, оригінальний текст книги було набрано ще у 1947 році. Автори збирали свідчення очевидців катастрофи упродовж війни та в повоєнні роки. Однак внаслідок розгортання антисемітської кампанії в СРСР, збірка тоді так і не була видана.

Вперше її видали в Єрусалимі у 1980 році на основі матеріалів, які дочка Іллі Еренбурга Ірина знайшла в особистому архіві батька.

У "Чорній книзі" йдеться про злочинне повсюдне знищення євреїв німецько-фашистськими загарбниками у тимчасово окупованих районах Радянського Союзу та таборах знищення в Польщі під час війни 1941-1945 років.

"Це велика удача, що нам вдалося підтримати видавництво "Чорної книги" Гроссмана та Еренбурга українською мовою. Це був перший проект, який одразу після війни документував злочини нацистів проти євреїв на території Радянського Союзу. І він містить важливі факти про ці події. Окрім того, поява такої книги - важлива віха на шляху осмислення трагедії та розповсюдження знання не тільки про факти, а й про сприйняття трагедії її сучасниками", - зазначив Олег Шовенко.

За його словами, головний розділ книги стосується того, що відбувається в Україні, тому що саме в Україні була знищена більша частина євреїв Радянського Союзу.

Українським друком "Чорна книга" вийшла у видавництві "Дух і Літера", в її основі - єрусалимське видання 1980 року, яке супроводжується новими детальними примітками. Це перше видання українського перекладу одного з перших зібрань свідчень про Голокост у Східній Європі.

Нагадаємо, раніше голова наглядової ради меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру Натан Щаранський звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням делегувати до наглядової ради меморіалу представника. За його словами, це дозволить демократично вирішувати всі питання, пов'язані зі створенням меморіалу.

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