В Украине впервые за год зафиксирована дефляция

Потребительские цены в Украине в июне 2019 года по сравнению с маем снизились на 0,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 3,6%. При этом в годовом измерении (к июню 2018 года) инфляция замедлилась до 9,0%.

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Отметим, в последний раз дефляция фиксировалась в июле 2018 года - 0,7%.

Продукты питания в Украине за июнь 2019 года подешевели на 1,2%. Больше всего подешевели яйца - на 26,7% и овощи - на 14,3%. В то же фрукты подорожали на 9,3%, сахар - на 6,7%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, на одежду и обувь - снизились на 3,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 1,4%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,2%, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 0,3% (в т.ч. цены на топливо снизились на 0,2%), цены на связь снизились на 0,2%, отдых и культура подешевели на 0,1%, образование подорожало на 0,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,0%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 6 июня принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых, поскольку два последних месяца потребительская инфляция превышала прогноз НБУ.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%.