Злоумышленника арестовал Киевский райсуд Одессы

В Украине впервые арестовали мужчину за жестокое обращение с животными. Об этом в Facebook сообщил советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Как сообщил Форостяк, сегодня, 7 августа 2018 года, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога мужчине, которого подозревают в жестоком обращении с животными.

"Сегодня впервые в истории Украины Киевский отдел полиции в г. Одессе объявил гражданину подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными) и обратился с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей", - написал он.

По словам Форостяка, это первый случай привлечения к ответственности лица за такое преступление.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в июне 2018 года суд Киева арестовал догхантера Алексея Святогора, которому ранее было объявлено подозрение в совершении преступления по ч. 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины - сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, совершенные повторно, или по предварительному сговору группы лиц, а также принуждение несовершеннолетних к участию в создании таких произведений. Впрочем, впоследствии Апелляционный суд Киева изменил Святогору меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.