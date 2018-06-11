Суд арестовал догхантера Святогора на два месяца

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал Святогора за жестокое обращение с животными на 60 суток

Шевченковский районный суд Киева сегодня, 11 июня, избрал меру пресечения догхантеру Алексею Святогору в виде содержания под стражей на 60 суток. Об этом в комментарии корреспонденту РБК-Украина сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал Святогору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - сообщили в суде.

Как сообщалось, полиция Киева задержала догхантера Алексея Святогора возле собственного дома.

Алексея Святогора подозревают в совершении преступления 2 и 3 части статьи 300 Уголовного кодекса Украины - сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, а также принуждение несовершеннолетних к участию в создании таких произведений.

Известно, что Святогор находился в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования, но 8 июня 2018 его смогли задержать.

Напомним, ранее сообщалось, что ходатайство об избрании меры пресечения в отношении догхантеров Алексея Святогора поступило на рассмотрение Шевченковского районного суда Киева. Прокуратура просила избрать догхантеру содержание под стражей.