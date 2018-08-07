Зловмисника арештував Київський райсуд Одеси

В Україні вперше арештували чоловіка за жорстоке поводження з тваринами. Про це у Facebook повідомив радник голови управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

Як повідомив Форостяк, сьогодні, 7 серпня 2018 року, Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави чоловікові, якого підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.

"Сьогодні вперше в історії України Київський відділ поліції в м. Одесі оголосив громадянину підозру за скоєння злочину передбаченого ч.3 ст.299 КК України (жорстоке поводження з тваринами) та звернувся з клопотанням про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - написав він.

За словами Форостяка, це перший випадок притягнення до відповідальності особи за такий злочин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у червні 2018 року суд Києва арештував догхантера Олексія Святогора, якому раніше було оголошено підозру у скоєнні злочину за ч. 2 і 3 статті 300 Кримінального кодексу України - збут неповнолітнім або поширення серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинені повторно, або за попередньою змовою групи осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні таких творів. Втім, згодом Апеляційний суд Києва змінив Святогору запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.