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Апелляционный суд Киева изменил "догхантеру" Святогору меру пресечения

НовостиОбщество    26.06.2018 - 17:59
Фото: Алексей Святогор (facebook.com/a.svyatogor)
Фото: Алексей Святогор (facebook.com/a.svyatogor)

Суд изменил Святогору меру пресечения на круглосуточный домашний арест

Апелляционный суд Киева изменил "догхантеру" Алексею Святогору меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"…применена к подозреваемому Святогору А.А. мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания, и возложено на подозреваемого обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение апелляционной жалобы Святогора.

Как известно, 11 июня избрал меру пресечения догхантеру Святогору в виде содержания под стражей на 60 суток. Полиция Киева задержала его возле собственного дома.

Святогора подозревают в совершении преступления 2 и 3 части статьи 300 Уголовного кодекса Украины - сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, а также принуждение несовершеннолетних к участию в создании таких произведений.

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Теги публикации: мера пресечения, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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