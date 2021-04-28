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В Украине возросли ежемесячные страховые выплаты шахтерам

Автор: Юлия Струк

С марта этого года средний размер выплаты шахтерам вырос на 591 гривну. Речь идет о страховых выплатах.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

Фонд ежемесячно финансирует страховые выплаты, которые компенсируют часть утраченного дохода в соответствии со степенью утраты трудоспособности, для 87,4 тысячи пострадавших горной отрасли и членов их семей в случае смерти пострадавших.

"По итогам перерасчета страховых выплат с марта 2021 года средний размер выплаты шахтерам вырос на 591 гривну и составил 6 048,6 грн. Это на 1 668,6 грн больше, чем средний показатель размера такой выплаты для всех пострадавших", - говорится в сообщении.

Фонд соцстрахования, согласно решению правительства, увеличил размер ежемесячных страховых выплат для пострадавших всех отраслей и членов их семей на 11%.

Пересчет осуществили с 1 марта для 200 тысяч лиц, на повышенные страховые выплаты за март направлено 885 млн гривен.

Напомним, в начале апреля на угольной шахте в Нововолынске Волынской области в результате аварии лифта пострадали рабочие. Девять горняков доставили в больницу.

Как писало РБК-Украина, в конце 2020 году в результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк. Под завалами оказались двое горняков, одному из них удалось спастись и выбраться на поверхность. Другого нашли мертвым.

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