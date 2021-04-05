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На угольной шахте в Нововолынске оборвался лифт, пострадали девять горняков

Новина українською → Нововолынск, Понедельник 05 апреля 2021 02:44
На угольной шахте в Нововолынске оборвался лифт, пострадали девять горняков Фото: шахта в Нововолынске (Буг)
Автор: Артур Родивилов

На угольной шахте в Нововолынске Волынской области в результате аварии лифта пострадали рабочие. Девять горняков доставлены в больницу.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Борис Карпус.

Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший - с открытым переломом бедра, состояние средней тяжести.

"Имеем тревожные новости из шахты №9 "Нововолынская". На большой скорости шахтная клеть опустилась на забой. Девять шахтеров пострадали. Среди них - жители Нововолынска и окружающих сел", - написал он.

Он отметил, что ситуация под контролем, а в понедельник, 5 апреля, служебное расследование инцидента начнет подразделение Гоструда в Волынской области.

Шахта №9 "Нововолынская" входит в структуру объединения "Волыньуголь". Шахта имеет два вертикальных ствола глубиной почти 400 метров.

Напомним, в конце 2020 года в результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк. Под завалами оказались двое горняков, одному из них удалось спастись и выбраться на поверхность. Другого нашли мертвым.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

В начале декабря в Кривом Роге произошел обвал на шахте "Терновская". В результате обвала породы пострадали двое работников шахты.

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