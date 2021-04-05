На угольной шахте в Нововолынске оборвался лифт, пострадали девять горняков

На угольной шахте в Нововолынске Волынской области в результате аварии лифта пострадали рабочие. Девять горняков доставлены в больницу.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Борис Карпус .

Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший - с открытым переломом бедра, состояние средней тяжести.

"Имеем тревожные новости из шахты №9 "Нововолынская". На большой скорости шахтная клеть опустилась на забой. Девять шахтеров пострадали. Среди них - жители Нововолынска и окружающих сел", - написал он.

Он отметил, что ситуация под контролем, а в понедельник, 5 апреля, служебное расследование инцидента начнет подразделение Гоструда в Волынской области.

Шахта №9 "Нововолынская" входит в структуру объединения "Волыньуголь". Шахта имеет два вертикальных ствола глубиной почти 400 метров.