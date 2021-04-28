RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні зросли щомісячні страхові виплати шахтарям

Автор: Юлія Струк

З березня цього року середній розмір виплати шахтарям зріс на 591 гривню. Йдеться про страхові виплати.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування.

Фонд щомісяця фінансує страхові виплати, які компенсують частину втраченого доходу відповідно до ступеня втрати працездатності, для 87,4 тисячі потерпілих гірничої галузі та членів їх сімей у разі смерті потерпілих.

"За підсумками перерахунку страхових виплат з березня 2021 року середній розмір виплати шахтарям зріс на 591 гривню та склав 6 048,6 грн. Це на 1 668,6 грн більше, ніж середній показник розміру такої виплати для усіх потерпілих", - сказано у повідомленні.

Фонд соцстрахування, відповідно до рішення уряду, збільшив розмір щомісячних страхових виплат для потерпілих усіх галузей та членів їх родин на 11%.

Перерахунок здійснили з 1 березня для 200 тисяч осіб, на підвищені страхові виплати за березень направлено 885 млн гривень.

Нагадаємо, на початку квітня на вугільній шахті в Нововолинську Волинської області унаслідок аварії ліфта постраждали робітники. Дев'ять гірників доставили в лікарню.

Як писало РБК-Україна, наприкінці 2020 року в результаті обвалу на шахті "Золоте" в Луганській області загинув гірник. Під завалами опинилися двоє гірників, одному з них вдалося врятуватися та вибратися на поверхню. Іншого знайшли мертвим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України шахтерыфонд соцстрахавыплаты