В Украине возобновились тарифные протесты, демонстранты перекрывают трассы

Фото: протест под Херсоном (most.ks.ua)

В Украине возобновились тарифные протесты. Как минимум в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях граждане перекрывают дороги.

Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

Харьковская область

Как сообщает харьковского издания "Status Quo", в понедельник демонстранты перекрыли две государственные трассы в Харьковской области - трасса М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта в районе Краснограда и трасса М-03 Киев-Харьков-Довжанский в Песочине.

Фото: протест в Харьковской области (sq.com.ua)

Полтава

Еще одну государственную трассу "Киев-Харьков" перекрыли протестующие в Полтаве. Они требуют отставки руководства области и "Нафтогаза". Периодически демонстранты пропускают отдельные автомобили.

Полтава. Ні геноцидним тарифам, ТАРИФИ - НАСЛІДОК "ПРИХВАТИЗАЦІЇ" ОБЛГАЗІВ, ОБЛЕНЕРГО. ПРОДАЄМО УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ? Posted by Миколай Курков on Monday, January 25, 2021

Житомир

Демонстранты собрались возле городского совета, сообщает "Житомир.Инфо". Они перекрыли дорогу вокруг горсовета.

Фото: митинг в Житомире (zhitomir.info)

Херсонская область

Как сообщает херсонское издание "Мост", несколько десятков человек с плакатами перекрыли трассу под Херсоном. Они выступают против тарифов на коммунальные услуги.

Фото: протест под Херсоном (most.ks.ua)

Также РБК-Украина писало, что тарифный протест также проходит во Львове. Здесь местные жители собрались под стенами областной государственной администрации.

Кроме этого сегодня в Киеве усилили меры из-за протестов в центре столицы. Возможны ограничения движения центральными улицами.