Полиция Киева усилила меры из-за протестов в правительственном квартале

Фото: автомобиль полиции (РБК-Украина)

В Киеве в понедельник, 25 января, запланированы акции протеста в центре столицы, в том числе и в правительственном квартале. Полиция и Национальная гвардия перешли на усиленное дежурство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В связи с проведением акций возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной рады Украины и другими органами государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - сообщили в полиции.

В полиции призвали организаторов протестов соблюдать нормы карантина и не нарушать общественный порядок.

Напомним, на прошлой неделе в Черновицкой области прошли "тарифные" протесты, в ходе которых протестующие перекрывали дороги.

Также "тарифные" протесты проходили и в Полтаве. Здесь демонстранты также перекрыли движение по трассе Киев-Харьков.