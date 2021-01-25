В Україні відновилися тарифні протести, демонстранти перекривають траси

Фото: протест під Херсоном (most.ks.ua)

В Україні відновилися тарифні протести. Як мінімум в Харківській, Полтавській, Житомирській та Херсонській областях громадяни перекривають дороги.

Детальніше про ситуацію в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

Харківська область

Як повідомляє харківського видання "Status Quo", в понеділок демонстранти перекрили дві державні траси в Харківській області - траса М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта в районі Краснограда і траса М-03 Київ-Харків-Довжанський в Пісочині.

Фото: протест у Харківській області (sq.com.ua)

Полтава

Ще одну державну трасу "Київ-Харків" перекрили протестувальники в Полтаві. Вони вимагають відставки керівництва області та "Нафтогазу". Періодично демонстранти пропускають окремі автомобілі.

Полтава. Ні геноцидним тарифів, ТАРИФИ - НАСЛІДОК "ПРИХВАТИЗАЦІЇ" ОБЛГАЗІВ, ОБЛЕНЕРГО. ПРОДАЄМО УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ? Posted by Микола Курков on Monday, January 25, 2021

Житомир

Демонстранти зібралися біля міської ради, повідомляє "Житомир.Інфо". Вони перекрили дорогу навколо міськради.

Фото: мітинг у Житомирі (zhitomir.info)

Херсонська область

Як повідомляє херсонське видання "Міст", кілька десятків людей з плакатами перекрили трасу під Херсоном. Вони виступають проти тарифів на комунальні послуги.

Фото: протест під Херсоном (most.ks.ua)

Також РБК-Україна писало, що тарифний протест також проходить у Львові. Тут місцеві жителі зібралися під стінами обласної державної адміністрації.

Крім цього сьогодні в Києві посилили заходи через протести в центрі столиці. Можливі обмеження руху центральними вулицями.