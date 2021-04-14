В Украине возобновили закупки "пакетов малыша" через Prozorrо

Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Ранее на законодательном уровне не был закреплен орган, ответственный за назначение и выплату помощи "пакет малыша". Этот закон закрепляет полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.

Отметим, пособие не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 280 гривен). Документ закрепляет стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.

Эти законодательные изменения дадут возможность проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro для более эффективного использования бюджетных средств.