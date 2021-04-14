В Украине возобновили закупки "пакетов малыша" через Prozorrо. Соответсвующий закон сегодня вступил в силу.
Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу на следующий день после обнародования.
Ранее на законодательном уровне не был закреплен орган, ответственный за назначение и выплату помощи "пакет малыша". Этот закон закрепляет полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.
Отметим, пособие не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 280 гривен). Документ закрепляет стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.
Эти законодательные изменения дадут возможность проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro для более эффективного использования бюджетных средств.
Как писало РБК-Украина, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.
Напомним, на внеочередном заседании в конце марта Верховная рада одобрила этот закон во втором чтении.
Так, "пакеты малыша" и раньше покупали через Prozzoro, но из-за проблем с закупками парламент одобрил закон, чтобы покупать их через Управление ООН.