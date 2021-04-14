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В Україні відновили закупівлі "пакунків малюка" через Prozorrо

Автор: Юлія Струк

В Україні відновили закупівлі "пакунків малюка" через Prozorrо. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Раніше на законодавчому рівні не було закріплено орган, відповідальний за призначення і виплату допомоги "пакет малюка". Цей закон закріплює повноваження з призначення і виплати такого виду державної допомоги органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника) новонародженого.

Відзначимо, допомога не зараховується у розмір допомоги при народженні дитини (41 280 гривень). Документ закріплює вартість "пакета малюка" на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель. Кінцева ціна визначається у результаті закупівельного аукціону.

Ці законодавчі зміни дадуть можливість проводити закупівлі товарів для комплектування "пакета малюка" на відкритих прозорих аукціонах через електронну систему ProZorro для більш ефективного використання бюджетних коштів.

Як писало РБК-Україна, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні в кінці березня Верховна рада схвалила цей закон у другому читанні.

Так, "пакети малюка" і раніше купували через Prozzoro, але через проблеми із закупівлями парламент схвалив закон, щоб купувати їх через Управління ООН.

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