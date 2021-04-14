В Україні відновили закупівлі "пакунків малюка" через Prozorrо

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Раніше на законодавчому рівні не було закріплено орган, відповідальний за призначення і виплату допомоги "пакет малюка". Цей закон закріплює повноваження з призначення і виплати такого виду державної допомоги органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника) новонародженого.

Відзначимо, допомога не зараховується у розмір допомоги при народженні дитини (41 280 гривень). Документ закріплює вартість "пакета малюка" на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель. Кінцева ціна визначається у результаті закупівельного аукціону.

Ці законодавчі зміни дадуть можливість проводити закупівлі товарів для комплектування "пакета малюка" на відкритих прозорих аукціонах через електронну систему ProZorro для більш ефективного використання бюджетних коштів.