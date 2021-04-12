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Зеленский подписал закон об улучшении условий предоставления "пакетов малыша"

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 12:04
Зеленский подписал закон об улучшении условий предоставления "пакетов малыша" Фото: Зеленский подписал закон о "пакетов малыша" (president.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно оказания помощи роженицам в рамках "пакета малыша" № 1359-IX. Закон Верховная рада приняла 30 марта 2021 года

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что ранее на законодательном уровне не был закреплен орган, ответственный за назначение и выплату помощи "пакет малыша".

Закон, который подписал Зеленский, решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.

При этом пособие не засчитывается до размера помощи при рождении ребенка (41 280 гривен). Законом закрепляется стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.

Такие изменения в законодательство дадут возможность проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.

"Таким образом, подписанный президентом закон создаст более благоприятные условия для поддержки женщин во время беременности и после родов и для государственной защиты новорожденных", - подчеркнули в ОП.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, "пакеты малыша" и раньше покупали через Prozzoro, но из-за проблем с закупками парламенту пришлось принять закон, чтобы покупать их через Управление ООН.

Через месяц после этого Кабинет министров возобновил выдачу "пакетов малыша".

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