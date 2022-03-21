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В Украине возобновили работу более 10 тысяч аптек

Фото: в Украине работает 10 тысяч аптек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В Украине с начала войны возобновили свою работу более 10 тысяч аптечных пунктов. До конца этой недели еще 2 тысячи аптек в разных регионах вновь откроются для посетителей.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"В Украине возобновили работу более 10 000 аптек. К концу недели эта цифра должна достичь более 12 000 аптек", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала войны в Украине загнуло 6 медицинских работников. Российскими оккупантами было уничтожено 9 больниц.

Также в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине все больницы получат необходимое финансирование.

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