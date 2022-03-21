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В Украине заработал дополнительный "пакет" для сохранения зарплаты медикам, - Минздрав

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Украина, Понедельник 21 марта 2022 17:32
В Украине заработал дополнительный "пакет" для сохранения зарплаты медикам, - Минздрав Фото: во время войны длікарні получат полноценное финансирование (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Ульяна Безпалько

В Украине продолжает функционировать "Программа медицинских гарантий". Благодаря дополнительному "пакету" больницы получают необходимое финансирование.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Продолжает работать "Программа медицинских гарантий". Ежемесячно, больницы получают необходимое финансирование. Заработал дополнительный "пакет" для сохранения кадрового потенциала. Он позволит перенаправить средства тем больницам, которые не могут за свой счет обеспечить выплату зарплаты медикам на уровне 13 500 и 20 000 гривен", - отметили в Минздраве.

Напомним, по данным Минздрава, с начала войны в Украине погибли 6 медиков. Кроме того, оккупанты разрушили 9 больниц.

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