RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні відновили роботу понад 10 тисяч аптек

Фото: в Україні працює 10 тисяч аптек (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

В Україні з початку війни відновили свою роботу понад 10 тисяч аптечних пунктів. До кінця цього тижня ще 2 тисячі аптек у різних регіонах знову відкриються для відвідувачів.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

"В Україні відновили роботу більше 10 000 аптек. До кінця тижня ця цифра має сягнути у понад 12 000 аптек", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку війни в Україні загнуло 6 медичних працівників. Російськими окупантами було знищено 9 лікарень.

Також в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні всі лікарні отримають необхідне фінансування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України