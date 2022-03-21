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Оккупанты до основания разрушили 9 больниц. С начала войны погибли 6 медиков

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 17:28
Оккупанты до основания разрушили 9 больниц. С начала войны погибли 6 медиков Фото: с начала войны России против Украины погибли шестеро медиков (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько

С начала войны России против Украины погибли шестеро медиков. Более сотни больниц были обстреляны, разрушены до основания 9 из них.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Российские военные в нарушение многочисленных международных конвенций продолжают совершать нападения на медицинские учреждения. Убиты 6 украинских медиков, еще 16 получили ранения. Обстреляно 135 больниц, 9 из которых разрушены до основания. Также под обстрелы попали 43 автомобиля скорой помощи", - сообщили в Минздраве.

Напомним, накануне российские войска обстреляли больницу в Чернигове, теперь в здании разбиты все окна, а температура в помещениях не поднимается выше 10-11 градусов тепла.

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