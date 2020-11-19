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В Украине возможны нарушения движения транспорта из-за гололеда

Автор: Андрей Козловский

В четверг, 19 ноября, в Украине на дорогах ожидается гололед. Это может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, гололед на дорогах будет наблюдаться сегодня в восточных регионах (І уровень опасности, желтый).

Напомним, 19 ноября, в Украине днем будет наблюдаться прохладная и сухая погода с переменной облачностью. Однако уже ночью в восточных регионах ожидаются сильные морозы до -14 градусов.

Также РБК-Украина сообщает, что на этой неделе в Украине будут морозы до -10. Холоднее всего будет в восточных регионах, где в ночное время термометры покажут очень низкие температуры.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца года. Они прогнозируют, что зима будет не такой аномально теплой, как в прошлом году.

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