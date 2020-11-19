Ночной мороз до -14 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В четверг, 19 ноября, в Украине будет наблюдаться прохладная и сухая погода. Однако уже ночью в восточных регионах ожидаются сильные морозы до -14 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +9 тепла, а ночью от +1 до +5 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха будет в пределах +1 +5 градусов, а ночью столбики термометров покажут от -3 до 0 градусов.

В южных и восточных областях температура воздуха днем составит от -4 до +6, а ночью там ожидается от -14 до +2 градусов.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня тоже будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха днем составит +1 +5 градусов, а ночью -5 -1.

Напомним, 19 ноября в восточных областях на дорогах ожидается гололед. Это может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Также РБК-Украина сообщает, что на этой неделе в Украине будут морозы до -10. Холоднее всего будет в восточных регионах, где в ночное время термометры покажут очень низкие температуры.