В Украине возможны нарушения движения транспорта из-за тумана

Сегодня, 10 ноября, в западной части Украины ожидается густой туман. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сильный туман будет наблюдаться ночью и утром в западных регионах. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, 10 ноября погода в Украине будет прохладной, однако без осадков. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +5 до +12 тепла.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что на страну надвигаются сильные туманы и похолодание.

Вместе с тем ранее сообщалось, что в ноябре 2020 году средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла).