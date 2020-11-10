В Україні можливі порушення руху транспорту через туман

Сьогодні, 10 листопада, у західній частині України очікується густий туман. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, сильний туман буде спостерігатися вночі та вранці в західних регіонах. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, 10 листопада погода в Україні буде прохолодною, однак без опадів. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +5 до +12 тепла.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що на країну насуваються сильні тумани та похолодання.

Разом з тим раніше повідомлялось, що у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла).