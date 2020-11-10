До +12 тепла и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 10 ноября, погода в Украине будет прохладной, но без осадков. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +5 до +12 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня на всей территории Украины ожидается переменная облачность. Самую высокую температуру столбики термометров покажут в южных и западных областях.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +5 +12 тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +1 +4.

В центральных и северных областях температура днем составит от +5 до +9, а ночью она опустится до +1 +5 градусов.

В восточных и южных областях температура днем будет от +6 до +11, а ночью от +2 до +7.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха днем составит от +6 до +9, а ночью от 0 до +5.

Напомним, 10 ноября, в западных областях Украины будет наблюдаться сильный туман. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что на страну надвигаются сильные туманы и похолодание.