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Киев разработал несколько сценариев возобновления учебного процесса

Киев, Среда 29 июля 2020 12:28
Киев разработал несколько сценариев возобновления учебного процесса
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

На подготовку школ к учебному году направлено 4 млрд гривен

Власти Киева разработали несколько сценариев возобновления учебного процесса в городе. На подготовку школ к новому учебному году направили 4 миллиарда гривен.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Город выработал несколько сценариев восстановления учебного процесса. Педагогические коллективы активно готовятся к учебному году, и мы будем готовы к разным сценариям, исходя из эпидемиологической ситуации в стране... Мы сделаем все, чтобы 1 сентября дети сели за парты. Мы выделили около 4 миллиардов гривен на подготовку школ к учебному году", - отметил градоначальник.

Он добавил, что в Киевской городской госадминистрации представят план действий на начало учебного года в условиях адаптивного карантина.

"Департамент образования КГГА создал группу экспертов, которые уже 7 августа представят план действий по этому вопросу (возобновлению учебного процесса, - ред.). Город выработал несколько сценариев", - сказал Кличко.

Напомним, в середине июля Министерство здравоохранения сообщило, что разрабатывает правила, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский подчеркивал, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября.

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