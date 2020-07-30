В Україні вчасно почнеться навчальний рік, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава уряду нагадав, що з 1 серпня починають діяти нові правила адаптивного карантину

По всій Україні навчальний рік почнеться вчасно - 1 вересня. При цьому з 1 серпня починають діяти нові правила адаптивного карантину.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

Сьогодні, 30 липня, під його головуванням пройшла всеукраїнська селекторна нарада з керівниками областей. На ній, зокрема, обговорили організацію навчального року 2020/2021 в умовах адаптивного карантину, забезпечення закладів освіти підручниками та використання коштів субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам.

"Навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно з 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці", - сказав Шмигаль.

Він звернув увагу, що з 1 серпня починають діяти нові правила адаптивного карантину, за якими всі регіони України поділятимуться на чотири зони. При цьому у залежності від епідеміологічної ситуації на окремих територіях, у районах, містах "червоної" зони будуть ухвалюватися окремі рішення.

Слід зазначити, що у середині липня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що розробляє правила, за якими діти підуть вчитися у школи з 1 вересня.

Крім того, Шмигаль підкреслив необхідність забезпечити заклади освіти книжками, завершити всі реконструкції та ремонти до 1 вересня.

Він звернув увагу, що в областях дуже низький відсоток використання коштів за програмами "Спроможна школа" та "Нова українська школа".

"Прошу ОДА дати відповідні завдання своїм працівникам і поставити на контроль ефективне використання коштів. Тому що ресурси надані, але вони не використовуються. Процент використання критично низький", - пояснив прем'єр.

За підсумками засідання він доручив главам ОДА забезпечити організований початок 2020/2021 навчального року з урахуванням особливостей епідситуацій у закладах освіти.

Нагадаємо, влада Києва розробила кілька сценаріїв відновлення навчального процесу у місті.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підкреслював, що країна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня.