Кабмин предлагает во время войны ведение бизнеса без оформления разрешений
Кабинет министров предлагает закрепить право на ведение хозяйственной деятельности в период военного положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти. Законопроект поддержан правительством и будет направлен в Верховную раду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"Сделать это будет возможно, независимо от местонахождения и места деятельности субъекта хозяйствования", - говорится в сообщении.
Согласно проекту закона, такие декларации будут иметь равный правовой статус с лицензиями и разрешениями, полученным по обычной процедуре в мирное время.
Декларацию можно подать через ЦПАУ или онлайн - через Единый государственный веб-портал электронных услуг, приложение или портал Дія.
В то же время разрешения или лицензии, действие которых завершается, автоматически будут продлеваться на время военного положения и еще три месяца после его завершения. Также на послевоенное время откладывается необходимость представления отчетов и сообщений, связанных с разрешительными процедурами.
По данным пресс-службы, сейчас в Украине уже переведено на декларативный принцип 48 разрешений, 19 лицензий, около 500 других публичных услуг для бизнеса.
"Это поможет предпринимателям возобновить работу, которая была приостановлена из-за боевых действий, или же начать новое собственное дело там, где они сочтут целесообразным", - добавили в пресс-службе.
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