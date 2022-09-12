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В Україні відновили ліцензійний контроль над обігом палива, алкоголю та тютюну

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 14:59
В Україні відновили ліцензійний контроль над обігом палива, алкоголю та тютюну Фото: Кабмін згортає лібералізацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів додав виробництво та торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, паливом, зберігання палива до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати діяльність на принципах декларування. Відповідне рішення уряд ухвалив 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Згідно з рішенням уряду, до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати роботу на принципах декларування, внесено діяльність:

  • у сфері виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом;
  • виробництва і торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.
  • діяльність із виробництва, торгівлі та зберігання пального.

Відтепер всі ці види діяльності можуть провадитися лише на підставі ліцензії.

У Мінекономіки вважають, що даний крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, попередить можливі зловживання у сфері обігу товарів, що несуть небезпеку для життя та здоров’я населення.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів запропонував закріпити право на ведення господарської діяльності в період воєнного стану без оформлення дозволу, а шляхом подання декларації до відповідних органів влади.

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Кабінет Міністрів України
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