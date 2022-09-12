В Україні відновили ліцензійний контроль над обігом палива, алкоголю та тютюну

Кабінет міністрів додав виробництво та торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, паливом, зберігання палива до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати діяльність на принципах декларування. Відповідне рішення уряд ухвалив 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

Згідно з рішенням уряду, до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати роботу на принципах декларування, внесено діяльність:

у сфері виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом;

виробництва і торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

діяльність із виробництва, торгівлі та зберігання пального.

Відтепер всі ці види діяльності можуть провадитися лише на підставі ліцензії.

У Мінекономіки вважають, що даний крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, попередить можливі зловживання у сфері обігу товарів, що несуть небезпеку для життя та здоров’я населення.