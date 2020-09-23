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В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Автор: РБК-Украина

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключением стала Черниговская область.

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Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Предупреждение объявлено на 23-25 сентября по всем областям, кроме Черниговской.

Ранее чрезвычайный уровень пожарной опасности был объявлен на 21-22 сентября. Тогда предупреждение не распространялось, кроме Черниговской, на Волынскую и Закарпатскую области.

Напомним, вчера в Херсонской области ликвидировали лесной пожар.

По прогнозу погоды, в Украине сегодня будет теплая и солнечная погода, с температурой до +26 градусов.

Также синоптики отметили, что жаркая погода на этой неделе не является "бабьим летом". В конце недели ожидается смена погоды и дожди.

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