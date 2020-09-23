ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Автор: РБК-Україна

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Винятком стала Чернігівська область.

Популярні новини

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Попередження оголошено на 23-25 вересня по всіх областях, крім Чернігівської.

Раніше надзвичайний рівень пожежної небезпеки був оголошений на 21-22 вересня. Тоді попередження не поширювалося, окрім Чернігівської, на Волинську та Закарпатську області.

Нагадаємо, вчора у Херсонській області ліквідували лісову пожежу.

За прогнозом погоди, в Україні сьогодні буде тепла і сонячна погода, з температурою до +26 градусів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пожежаПогода