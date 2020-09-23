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В Украине сегодня будет солнечно и до +26 градусов

Украина, Среда 23 сентября 2020 08:00
В Украине сегодня будет солнечно и до +26 градусов
Фото: осень в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня, 23 сентября, будет солнечная погода и без осадков. Температура воздуха поднимется до +26 градусов днем.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Практически на всей территории страны температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +25 градусов. На Закарпатье, в южных и восточных областях +24+26 градусов. В Одесской области +21+23 тепла.

Ночью на западе страны будет +8+10 градусов, в Черновицкой, Сумской и Запорожской областях +6+8, в Одесской области +11+13 тепла.

В Украине сегодня будет солнечно и до +26 градусов

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет солнечно с небольшой облачностью. Температура воздуха днем составит +23+25 градусов, ночью +9+11.

В Украине сегодня будет солнечно и до +26 градусов

Ранее РБК-Украина писало, что с 23 сентября в Украину возвращается жара, которая продлится до конца недели. Температура воздуха подымится местами до +27 градусов. С 27 сентября ожидаются дожди.

Также сообщалось, что ночью 22 сентября в Украине ожидаются ночные заморозки - в восточных областях температура на поверхности почвы опустится до 0-5 градусов.

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