Фото: последствия пожара в Херсонской области (dsns.gov.ua)

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключением стала Черниговская область.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Предупреждение объявлено на 23-25 сентября по всем областям, кроме Черниговской.

Ранее чрезвычайный уровень пожарной опасности был объявлен на 21-22 сентября. Тогда предупреждение не распространялось, кроме Черниговской, на Волынскую и Закарпатскую области.

Напомним, вчера в Херсонской области ликвидировали лесной пожар.

По прогнозу погоды, в Украине сегодня будет теплая и солнечная погода, с температурой до +26 градусов.

Также синоптики отметили, что жаркая погода на этой неделе не является "бабьим летом". В конце недели ожидается смена погоды и дожди.