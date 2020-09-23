Фото: наслідки пожежі в Херсонській області (dsns.gov.ua)

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Винятком стала Чернігівська область.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Попередження оголошено на 23-25 вересня по всіх областях, крім Чернігівської.

Раніше надзвичайний рівень пожежної небезпеки був оголошений на 21-22 вересня. Тоді попередження не поширювалося, окрім Чернігівської, на Волинську та Закарпатську області.

Нагадаємо, вчора у Херсонській області ліквідували лісову пожежу.

За прогнозом погоди, в Україні сьогодні буде тепла і сонячна погода, з температурою до +26 градусів.