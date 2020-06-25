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В Украине внесли новый препарат в протокол лечения коронавируса

Новости » Коронавирус     25.06.2020 - 11:02
В Украине внесли новый препарат в протокол лечения коронавируса
Фото: коронавирус в Украине (УНИАН)

Этот препарат снижает смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины внесло в протокол лечения пациентов с коронавирусом новый препарат - дексаметазон. Также обновлены стандарты оказания медицинской помощи пациентам с этим вирусом.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, в Британии заявили, что этот препарат снижает смертность от вируса.

"Было принято решение о внесении препарата "Дексаметазон" в наш клинический протокол", - заявил министр.

Напомним, украинский парламент разрешил лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до 2021.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения объявила, что она отказывается от препарата гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19.

Отметим, что гидроксихлорохин включен в протокол лечения больных коронавирусом в Украине.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения заявила о "научном прорыве" в лечении коронавируса.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавируслечение
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