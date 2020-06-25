В Україні внесли новий препарат у протокол лікування коронавірусу

Фото: коронавірус в Україні (УНІАН)

Цей препарат знижує смертність від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України внесло до протоколу лікування пацієнтів із коронавірусом новий препарат - дексаметазон. Також оновлено стандарти надання медичної допомоги пацієнтам із цим вірусом.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зазначимо, в Британії заявили, що цей препарат знижує смертність від вірусу.

"Було прийняте рішення щодо внесення препарату "Дексаметазон" до нашого клінічного протоколу", - заявив міністр.

Нагадаємо, український парламент дозволила лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до 2021.

Раніше повідомлялось, що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що вона відмовляється від препарату гідроксихлорохін для боротьби з COVID-19.

Зазначимо, гідроксихлорохін включений в протокол лікування хворих коронавірусом в Україні.

Додамо, Всесвітня організація охорони заявила про "науковий прорив" у лікуванні коронавіруса.

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Автор: Анастасия Рокитна