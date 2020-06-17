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Борьба с вирусом: ВОЗ второй раз остановила использование одного из препаратов

Новости » Общество     17.06.2020 - 23:58
Борьба с вирусом: ВОЗ второй раз остановила использование одного из препаратов
Фото: гидроксихлорин (из открытых источников)

Препарат гидроксихлорохин ранее принимал президент США для профилактики, но лекарство оказалось не настолько полезным

Всемирная организация здравоохранения объявила, что она отказывается препарата гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19. Ранее считалось, что это лекарство способно помогать в лечении коронаврусной инфекции.

Об этом сообщает CNBC.

Решение вывести этот препарат из протокола лечения ВОЗ приняла просле исследования которое показало, что гидроксихлорохин не настолько полезен при новой болезни. Хотя ранее этот препарат активно принимал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заявив, что делает это "для профилактики".

Недавние крупные исследования показали, что препарат не был полезен и вызывал проблемы с сердцем у некоторых пациентов. Последнее исследование, показало, что гидроксихлорохин не лучше плацебо в профилактике коронавирусных инфекций.

В понедельник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило об отмене разрешения на экстренное использование хлорохина и гидроксихлорохина против Covid-19.

Также в ВОЗ призвали общественность проявлять осторожность в отношении дексаметазона, который ученые назвали прорывом.

Это уже второй случай, когда ВОЗ отменяет использование гидроксихлорохина. Так, в апреле появились первые сообщения о росте смертности среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин. Позже исследования показали, что информация о росте смертности именно по причине применения этого препарата не подтвердилась.

Напомним, гидроксихлорохин включен в протокол лечения больных коронавирусом в Украине.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ВОЗинфекцияКоронавирус
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